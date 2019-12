​Multe pagate in ritardo, in arrivo 2700 verbali

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Sono 2700 gli automobilisti che stanno ricevendo un verbale dalla polizia locale di Castello di Godego a causa dell'autovelox di via Caprera e di eccessi di velocità di due anni fa. «Ma non sono nuove multe. Le sanzioni sono state pagate - afferma Angelo Pellizzari, comandante della polizia locale di Castello di Godego - ma in maniera errata, perché nella maggioranza dei casi i 5 giorni dalla notifica, che consentono pagamenti in misura ridotta, non sono stati rispettati e non sempre per colpa dell'automobilista».



LA SPIEGAZIONE

Pellizzari (che andrà in pensione a fine anno), chiarisce la situazione relativa ai 2700 automobilisti che si sono visti recapitare avvisi bonari di pagamento delle multe. Quasi tutti hanno preso la multa nel 2017 per eccesso di velocità in via Caprera e fanno parte dei 17500 che in quell'anno sono stati sanzionati dal famigerato autovelox. «Solo che questi 2700 per qualche motivo, magari non dipendente dalla loro volontà - spiega il comandante - hanno sbagliato a pagare la multa ed ora si trovano a dover saldare il dovuto». In pratica l'inghippo sta nei 5 giorni di tempo dalla notifica della multa. Chi paga entro quel periodo ha la possibilità di versare il 30 per cento in meno. «Ma parecchi automobilisti - prosegue il comandante - hanno pagato la cifra inferiore anche oltre i 5 giorni ed è a questi che si chiede il pagamento bonario. Magari qualcuno era all'estero oppure gli è arrivata in ritardo la notifica o per altri comprensibili e plausibili motivi non ha pagato in maniera corretta». A questi, che sono 2700, a due anni di distanza, ora si chiede di integrare il dovuto.



I CALCOLI

In pratica, chi ha pagato la sanzione minima perché andava a 80 all'ora (il limite è di 70), sanzione che è di 42 euro, ma ha pagato 28,70 perché pensava di rientrare nei 5 giorni, ora dovrà pagare, secondo la legge, il doppio meno i 28,70 euro già pagati. Una somma che naturalmente va ad aumentare se la velocità era superiore: chi correva ad esempio a 100 all'ora ed ha pagato 133 euro di multa (entro i 5 giorni) invece dei 169 previsti dovrà pagare 169 più 169 meno i 133 euro già pagati. «Naturalmente se questi automobilisti che hanno pagato il minimo pur non versando il dovuto entro i 5 giorni avessero pagato per intero entro i 60 giorni previsti per legge, non ci sarebbe stato nessun intervento da parte nostra» precisa ancora Pellizzari. Quindi ora il comando della polizia locale di Godego si trova alle prese con una situazione che potrebbe essere oggetto di qualche ricorso: «Noi abbiamo inviato avvisi bonari spiegando agli automobilisti che ci devono questi soldi. E riteniamo di essere dalla parte del giusto. Se gli automobilisti non pagheranno, invieremo tutto a Equitalia che ha il suo iter burocratico da seguire per la riscossione - spiega Pellizzari - e vorrei anche aggiungere che mettere a ruolo dopo due anni queste situazione è un tempo normale. Vicino a noi ci sono comuni che stanno regolarizzando multe del 2015».

