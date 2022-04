Treviso - Grave lutto nel basket. E' morto all'età di 78 anni Petar "Pero" Skansi, allenatore della Benetton di Kukoc e Del Negro nell'anno dello storico primo scudetto biancoverde del 1992. Nello stesso anno guidò anche la nazionale croata all'argento olimpico a Barcellona, inchinandosi solo ai campioni americani del Dream Team. Skansi si è spento nella sua casa a Lubiana, circondato dall'affetto dei suoi familiari.

Nato il 23 novembre 1943 a Sumartin, in Croazia, vinse, da giocatore, un campionato e due coppe di Jugoslavia. Poi la lunga carriera da allenatore iniziata in patria, con la Jugoplastica Spalato e proseguita in Italia tra Pesaro, Fabriano, Venezia, Roma, Treviso e Bologna sponda Fortitudo. A Treviso, dove vinse anche una Coppa Italia, ha lasciato un ricordo indelebile. Tantissimi i messaggio di affetto nei suoi confronti in queste ore da parte dei tifosi trevigiani.