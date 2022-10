MONTEBELLUNA (TREVISO) - Sabato i funerali di Andrea Parisotto: l'amministrazione proclama il lutto cittadino. A oltre una settimana dall'improvvisa scomparsa, a soli 49 anni, dell'imprenditore montebellunese presidente della Fondazione del Museo dello scarpone, sabato 22 ottobre alle 10 nel Duomo di Montebelluna verrà salutato per l'ultima volta. Una scomparsa, la sua, che ha profondamente segnato la città e tutto il mondo imprenditoriale, con attestazioni di stima e cordoglio arrivate da tutta la Regione, compreso il presidente Zaia.

Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino

L'amministrazione di Montebelluna, alla notizia dei funerali fissati dopo parecchi giorni per poter eseguire l'autopsia, ha deciso di esprimere il profondo cordoglio proclamando il lutto cittadino sabato, in concomitanza con i funerali: il sindaco Adalberto Bordin ha firmato così un'ordinanza in cui si ribadisce la volontà dell'amministrazione di manifestare in modo tangibile il dolore della città e partecipare al lutto per la scomparsa del concittadino, punto di riferimento dello Sportsystem montebellunese. Verranno esposte le bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali; il gonfalone listato a lutto sarà presente al funerale, cui parteciperà anche il sindaco. Si invitano i cittadini, le istituzioni locali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, ad esprimere la propria partecipazione con un minuto di silenzio in segno di raccoglimento e rispetto alle 10, quando inizierà la cerimonia funebre.

Il cordoglio dell'intera cittadina

«Rinnovo la vicinanza da parte mia e dell'amministrazione comunale alla famiglia e a tutti i cari di Andrea Parisotto che stanno patendo la sua prematura ed improvvisa scomparsa - dice Bordin - Si tratta di una grave perdita che riguarda l'intera comunità montebellunese nei confronti della quale Parisotto non si è mai risparmiato. Pur preferendo agire lontano dai riflettori, tante sono le occasioni in cui si è speso per il bene della città e dei montebellunesi. Non ultimo il suo incarico come presidente dell'associazione Sportsystem e del Museo dello Scarpone e come componente del Comitato civico di Mercato Vecchio. Il lutto cittadino rappresenta quindi il dovuto riconoscimento al contributo umano e sociale dato alla comunità». Parisotto lascia la moglie Irene, i figli Nicola ed Emma, la mamma Rita. Dopo il funerale, preceduto domani sera alle 18 dal rosario, sempre in Duomo, si proseguirà verso il cimitero S. Anna di Asolo.