Addio a Ferruccio Bresolin, il consigliere di De Poli

di Paolo Calia

TREVISO - È mancato ieri sera, poco dopo le 22,, economista, docente universitario, con una lunga esperienza in Italia e all'estero. Fino allo scorso dicembre è stato uno dei membri del consiglio d'indirizzo di Fondazione, il consigliere a cui il presidente Dino De Poli si affidava nei momenti più critici. Ferruccio Bresolin era malato da tempo, ma ha sempre saputo tenere a bada la sua malattia seguendo costantemente i suoi studi e impegni. La notizia si è diffusa molto velocemente in città. In tanti sapevano che le sue condizioni stavano peggiorando, ma tutti hanno voluto mantenere un rispettoso riserbo. La sua è stata una figura importante anche per la politica trevigiana. Dal 1975 al 1980