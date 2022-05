POVEGLIANO - Addio a Romano Pavan. L'ex sindaco di Povegliano, riferimento del partito socialista nella Marca e atleta di livello nazionale, si è spento all'età di 85 anni. L'anno scorso gli era stato diagnosticato un tumore allo stomaco. E dopo alcuni mesi di lotta, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Con Romano Pavan se ne va un pezzo di storia. È stato in consiglio comunale a Povegliano per 25 anni. Compreso un mandato da sindaco dal 1975 al 1980 quando nella maggioranza c'era anche l'attuale primo cittadino, Rino Manzan. Ha anche guidato a lungo la Pro loco. A livello provinciale ha ricoperto il ruolo di segretario del partito socialista della Marca. Ha inoltre fondato il Movimento federalista europeo di Treviso. La sua più grande passione era lo sport.

SPORTIVO APPASSIONATO

Aveva iniziato con il ciclismo. E di seguito si era dedicato all'atletica leggera, portando a casa una serie di vittorie. Nel 1974 ha dato vita al gruppo podistico di Povegliano, ancora attivo. Nella sua lunga carriera ha corso oltre 550 maratone. In più, ha portato a termine per 36 volte la 100 chilometri del Passatore, tra Firenze e Faenza. Una costanza che l'ha fatto arrivare a un passo dal record assoluto di 38 partecipazioni. Quattro anni fa, in particolare, a 81 anni, ha vinto la gara dei 100 chilometri nella categoria over 80. «È stato una pietra miliare per Povegliano, sia nella politica che nello sport -ricorda il cognato Giles Marconato- avrebbe voluto arrivare al record di 38 partecipazioni alla 100 chilometri del Passatore. Purtroppo, però, la malattia non gliel'ha consentito». Dopo l'operazione allo stomaco, nell'ultimo mese l'85enne è stato seguito a casa dall'Advar di Treviso, l'associazione che si occupa di malati oncologici. «Hanno fatto un lavoro meraviglioso» sottolinea il cognato. Romano Pavan lascia la moglie Maria Antonietta, due figli, Francesca e Nicolò, e tre fratelli, Marcello, Bruno e Franco. Il funerale verrà celebrato domani mattina, 28 maggio, alle 10.30, nella chiesa di Povegliano.