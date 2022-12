RONCADE - Addio ad Andrea Ormenese. Si è spento nel giorno dell'antivigilia di Natale a soli 39 anni. Ieri sera è stato recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Biancade. La stessa chiesa dove oggi pomeriggio, alle 15, verrà celebrato il funerale. La famiglia ha chiesto a tutti di ricordare Andrea non con dei fiori ma attraverso eventuali offerte che saranno devolute all'Uildm, l'unione italiana lotta alla distrofia muscolare.

Andrea lascia la mamma Laura, il papà Rodolfo, il fratello Nicolò e la cognata Mariaelena. Questa mattina sarà possibile dare un ultimo saluto ad Andrea nella casa funeraria Trevisin Roncade, in via Ca' Morelli, dalle 8.30 alle 14.50. Dopodiché il feretro partirà alla volta della chiesa di Biancade. In questo momento l'intera comunità di Roncade si stringe al dolore della famiglia Ormenese, a partire da quello dei genitori e del fratello. A darle voce è direttamente il sindaco Pieranna Zottarelli: «Anche a nome dell'amministrazione - spiega il primo cittadino di Roncade - desidero esprimere loro tutta la vicinanza e il cordoglio per la dolorosa perdita».