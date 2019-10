© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA (TREVISO) - I carabinieri del Nor di Montebelluna hanno arrestato, due uomini e due donne, che avevano trasformato undella frazione di, a, in unaa rotazione capaci di produrre fino a 320 chili di cannabis. In casa trovati altri 6 chili pronti per lo smercio. Ieri sera il blitz dei militari dell'Arma, che hanno scoperto anche un