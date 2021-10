MOGLIANO VENETO - Risse, aggressioni con i cani, incidenti alla guida: non è un autunno facile per Mogliano. E ora si aggiunge anche un episodio di razzismo accaduto ieri pomeriggio davanti alla scuola per l'infanzia di via Olme. Il caso è stato segnalato da un genitore che rientrando in casa ha trovato la moglie dominicana in lacrime per essere stata insultata davanti all'istituto. «Non capisco le ragioni di tanta aggressività -dice M.E., il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati