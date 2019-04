«Paga o ti sparo», tossico denuncia lo spacciatore che lo minacciava

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CROCETTA (TREVISO) - «Paga la droga o qui finisce male». Ma la, nonostante la pistola puntata in faccia, si ribella, denuncia gli spacciatori e si costituisce parte civile, chiedendo il risarcimento del danno. La minaccia al, che non aveva saldato il debito per le droga acquistata qualche giorno prima, è costata cara a un terzetto di presunti pusher che si sono ritrovati a giudizio chiamati a rispondere dell'ipotesi d'accusa di tentata estorsione aggravata dall'uso di una pistola.