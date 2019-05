Assalto a Mediaworld, sfondano la vetrina con un furgone

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN BIAGIO - Ci hanno provato con un furgone, lanciato a tutta velocità contro l'ingresso di Mediaworld. Fossero riusciti a entrare, i ladri avrebbero puntato dritto ai prodotti tecnologici di maggior valore, e la scelta sarebbe stata facile vista la vasta quantità di televisori, telefonini e computer di ultima generazione. Ma avevano fatto male i conti. Il mezzo utilizzato come ariete, dopo aver infranto la vetrata principale, non è riuscito a sfondare la saracinesca in metallo del centro commerciale. L'infrazione ha fatto scattare immediatamente l'allarme e i banditi si sono subito dovuti allontanare, a mani vuote, prima dell'arrivo dei carabinieri e dei vigilantes.