Evasione fiscale, maxi sequestro all'azienda Vigna Dogarina

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALGAREDA - Sequestrati conti correnti per mezzo milione di euro su disposizione della Procura all'azienda agricola Vigna Dogarina di Campodipietra. Il provvedimento è stato eseguito per il valore equivalente a presunte evasioni Iva e false fatturazioni relative agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 (l'azienda è passata di proprietà nel 2017). Secondo gli investigatori si tratterebbe di un giro di vendite di ingenti quantità di vino che avrebbe beneficiato in maniera illegale di esenzioni...