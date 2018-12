Con l'auto abbattono centralina Telecom e sfondano un muro: 3 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASERADA (TREVISO) - Sononella notte ed hanno divelto unae sfondato la recinzione di una abitazione. L'incidente stradale è successo questa notte a, in via Vittorio Veneto all'altezza del civico 9, attorno alle 03. 30. Una macchina con a bordo tre persone ha perso il controllo e come un bolide si è scontrata e poi accortocciata su una centralina di derivazione Telecom che è stata divelta ed ha recato danni ad un muro di contenimento di una casa. I vigili del fuoco di Treviso, una volta giunti sul posto con l'ambulanza del 118, hanno messo in sicurezza la macchina, ridotta una groviglio di lamiere, che era alimentata a gpl mentre il personale sanitario ha trasportato i tre all'ospedale, sono tutti feriti.