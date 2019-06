La storia di Manuel diventa un libro e un film con Raoul Bova

di Raffaella Ianuale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - La storia di Manuel Bortuzzo diventa un film e un libro. «Due progetti già avviati, il libro uscirà per Rizzoli e contiamo di concluderlo entro fine agosto. Per il film, invece, i tempi sono un po' più lunghi, non abbiamo una tempistica precisa, ma avrà per protagonista Raoul Bova» racconta papà Franco che dalla notte del 3 febbraio scorso non ha più lasciato un istante solo il figlio paralizzato alle gambe per i proiettili sparati da due balordi criminali in un quartiere di Roma. «Il libro lo sta scrivendo proprio Manuel, certo è un po' complicato perché ci spostiamo da Roma dove ora noi due viviamo a Milano dove si trova la casa editrice, ma ce la possiamo fare» racconta Franco Bortuzzo che si è trasferito nella capitale - mentre la moglie Rossella è rimasta a Quinto di Treviso con gli altri tre figli - con la positività che fin da subito ha contraddistinto questa famiglia. Manuel per primo. Sempre sorridente e propositivo alla rabbia ha preferito la speranza, con lo sguardo dritto verso il futuro e obiettivi importanti da raggiungere.