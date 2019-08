L'ultima ninna nanna, lo struggente ​addio di Glory alla sua bambina

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Il tempo cancella le fattezze del viso. Ma la voce, quella no. E Glory Obibo , come Elisa Girotto , come tutte le mamme sfortunate che devono lasciare qui i propri figli anzitempo, canta.. L'ultima tenerissima e struggente ninna nanna cantata alla sua creatura incornicia una storia di amore oltre ogni egoismo, oltre ogni tutela di sé, Solo per dare la Vita. Così il Governatore Luca Zaia esce dall'abito istituzionale per offrire parole di viva commozione di fronte ad una storia straordinaria. Il sorriso di Glory Obibo, la mamma nigeriana che ha interrotto le cure contro il tumore per far nascere sua figlia Greta , si è spento domenica. Aveva 29 anni e dopo una vita durissima, finalmente a Treviso aveva avuto in sorte l'incontro con Samuele Nascimben, l'amore, il matrimonio e la maternità.