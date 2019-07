Per proteggere l'auto dal maltempo, parcheggia sopra le tombe antiche

di Claudia Borsoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITTORIO VENETO - Parcheggia l'auto sotto il portico della chiesa di Sant'Andrea, la più antica della città e monumento nazionale. Quando il parroco,, ha notato la macchina parcheggiata in quel luogo non consono, ha strabuzzato gli occhi: non poteva crederci. E ha prontamente chiamato i carabinieri. Con il maltempo che imperversava nel tardo pomeriggio di lunedì, una signora ha avuto l'insana idea di piazzare il suo suv 4x4 sotto il portico trecentesco che si trova, guardando la facciata, sul lato sinistro della chiesa, là dove c'è l'ingresso laterale alla Pieve. E per arrivare in quel punto, con le ruote è passata sopra ad una delle tombe antiche che circondano, tutt'attorno, la chiesa. «Ci tengo a denunciare pubblicamente l'accaduto non per punire una persona, ma per indicare a tutta la cittadinanza una maggiore attenzione e una cura per il patrimonio di tutti» premette il parroco.