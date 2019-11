Crisi cardiaca fatale a 14 anni: Sukhraj aveva una malformazione al cuore

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO (TREVISO) - Malformazione al ventricolo sinistro. Questa, secondo il riscontro diagnostico che l'Usl 2 ha inviato ieri alla Procura di Treviso è stata la causa della crisi cardiaca che ha portato alla morte di Sukhraj Rathor , il 14enne di origine indiana deceduto nella tarda mattinata del 21 ottobre mentre stava svolgendo esercizi di riscaldamento prima dell'ora di educazione fisica. Anche a seguito di quanto contenuto nella relazione, il sostituto procuratore Mara De Donà ha dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia e quindi all'effettuazione dei funerali. Se la malformazione potesse o meno essere identificata nel corso di visite specialistiche, come quella sostenuta dal ragazzo solo una settimana prima della tragedia per poter tornare a giocare a calcio, lo diranno gli esiti dell'esame autoptico a cui il cuore dello sfortunato giovane di origine indiana è stato sottoposto da una equipe specialistica della clinica universitaria di Padova. I risultati completi si avranno entro un mese.