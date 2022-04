Beccato alla guida del furgone con tasso alcolico 5 volte oltre i limiti: patente ritirata

VILLORBA - Patente ritirata, multa salata e veicolo bloccato e quindi impossibilitato a circolare. Sono queste le conseguenze che deve sopportare in queste ore un 38enne indiano che sabato scorso, intorno alle 19.30, è stato fermato a bordo di un furgone mentre era alla guida ubriaco. Una pattuglia di agenti della Polizia Locale Postumia Romana, nell’ambito dei consueti controlli serali a Villorba, ha difatti fermato il conducente per una serie di verifiche che lo hanno subito incastrato. Il 38enne, residente nella Marca e in Italia dal 2016, dopo essere stato sottoposto all’alcol test è risultato avere un tasso alcolemico ben cinque volte superiore al consentito, tanto che gli è stata subito ritirata la patente.

L’uomo è stato poi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza mentre il furgone, di proprietà di una terza persona, è stato fermato perché sprovvisto della revisione periodica. Inevitabile, infine, anche una sanzione molto salata che sarà emessa nei prossimi giorni.