​Lavoro, offerte al Mc Donald's di Volpago. Apre il 13 ottobre: corsa contro il tempo per trovare 60 addetti

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Il Mac Donald's di Volpago apre fra tre settimane.

A meno di ritardi o intoppi dell'ultima ora, c'è già una data per l'inaugurazione del fast food in corso di ultimazione sulla Feltrina. Come assicura Marcello Ricceri, amministratore della Caribe, società che gestisce anche il Mac Donald's di Jesolo e non solo, venerdì 13 ottobre il marchio sarà operativo. Anticipando tutti i pronostici, che parlavano di fine anno come data chiave, nell'arco di pochi mesi l'operazione è andata in porto. In connessione con la prossima apertura, la società sta intanto reclutando gli addetti da assumere.

LE SELEZIONI

Una ricerca che, seppur con un marchio noto in tutto il mondo, da alcuni punti di vista sembra imbattersi in situazioni simili a quelle che riguardano altri locali. Giovedì, infatti, si sono svolte nell'auditorium adiacente al municipio le selezioni fissate dall'azienda, con l'obiettivo di reclutare 60 addetti. In 40 avevano compilato il modulo per l'adesione, ma si sarebbero presentati solo una quindicina di persone. In sostanza, quindi, anche il richiamo del Mc Donald's non ha attirato quella corsa al posto che forse ci si sarebbe potuti attendere. Anzi. Sembrano esserci, seppur in un contesto diverso, le stesse difficoltà che caratterizzano bar e locali della zona, dove cuochi, baristi e camerieri sono introvabili. Ma l'amministratore non è assolutamente preoccupato. «Molti di coloro che non si sono presentati -spiega Ricceri- hanno avvisato e sono stati riconvocati per la settimana prossima a Treviso. I numeri non sono negativi, li consideriamo proporzionali al bacino d'utenza. A Padova, alle selezioni si sono presentati in 70. Ma si tratta di una realtà diversa». Sta di fatto che la società cerca 60 addetti. «Per partire, però -dice l'amministratore- ne bastano 50. E sono certo che li avremo. Il Mc Donald's di Volpago sarà splendido, in una posizione strategica».



CATENA MONDIALE

Del resto, le nuove assunzioni del Mc Donald's, che sorge a due passi dal casello della Pedemontana e probabilmente accoglierà soprattutto clientela di passaggio, rientrano nel piano di crescita nazionale, che anche quest'anno prevede l'assunzione di 5mila nuovi addetti in tutta Italia. Fra poche settimane, intanto, si potrà cominciare a valutare anche un altro aspetto. I clienti si faranno affascinare dal nuovo arrivo o continueranno a preferire i locali della zona? Una scommessa tutta da giocare.

(lbon)