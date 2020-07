ISTRANA - Un signore foresto è stato baciato dalla fortuna nello storico bar ricevitoria da Cocio, vincendo al lotto oltre 150mila euro. A quanto pare la frazione di Villanova di Istrana porta davvero fortuna. In uno dei suoi locali più storici lo scorso martedì un signore, probabilmente di passaggio perché non riconosciuto tra gli abitudinari del bar, ha deciso di tentare la sorte puntato cinque numeri al lotto sulla ruota di Venezia con un investimento di 9 euro. Di quei cinque numeri, probabilmente già giocati altre mille volte come spesso accade per chi tenta la fortuna con il lotto, il misterioso signore ne ha indovinati quattro portandosi a casa una quaterna da 151.744,80 euro. I numeri baciati dalla dea fortuna sono stati il 13, il 30, il 38 e il 76.



I FESTEGGIAMENTI

A festeggiare la vittoria è l'intero staff del bar ricevitoria da Cocio che, appendendo sul bancone vicino ai gratta e vinci e alle macchinette per fare le proprie puntate il cartello che segnala la vincita, è ancora incredulo. «Ci è venuta la pelle d'oca quando lo abbiamo saputo, la cifra è davvero molto alta», commenta la titolare, Anna Morellato. Il nome del fortunato è blindato e tutti i clienti abituali del locale si sono trasformati in tanti investigatori per cercare di scoprire di chi si tratta, ma al momento le ricerche non hanno portato a nessun risultato. Solo su un dettaglio la titolare sembra non aver alcun dubbio: «Non è una persona della zona» afferma Morellato. La somma di oltre 150mila euro non sarebbe quindi andata a uno degli habitué che spesso tenta proprio la fortuna tra lotto e gratta e vinci. «È davvero una super vincita e fa sempre molto piacere quando qualcuno riesce a portare a casa una cifra così importante continua Anna Morellato Dell'a cinquina ha sbagliato solamente un numero, il 42».



IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che il bar ricevitoria da Cocio, sito proprio nel centro di Villanova nei pressi della chiesa, si ritrova a festeggiare una vittoria. Nel solo periodo post lockdown sono infatti già state due le vincite importanti. Oltre a questa, datata 28 luglio, lo scorso 3 giugno un altro cliente è riuscito a portare a casa 10mila euro acquistando un gratta e vinci da 5 euro. «Siamo sempre felici quando qualcuno riesce a vincere nel nostro bar ricevitoria», conclude Morellato. © RIPRODUZIONE RISERVATA