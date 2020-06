TREVISO - In cattedra la mattina come professore di matematica e scienze e la sera tra i banchi come studente. C'è posto anche per un docente fra i maturandi del 2020 all'istituto professionale Giorgi-Fermi di Treviso. È Davide Tommasella, 38 anni, una laurea specialistica in biotecnologie medico-farmaceutiche e una magistrale in scienze biomolecolari. Dall'anno scorso ha assunto il ruolo di insegnante di matematica alla scuola media di Valdobbiadene, ma ha deciso che non è mai troppo tardi per inserire un altro titolo di studio nel curriculum.



IL RITORNO A SCUOLA

Con già in dote tre diplomi di laurea e ancor prima uno di maturità scientifica conseguito nel 2002, tre anni anni fa Tommasella si è iscritto di nuovo alle superiori frequentando i corsi serali dell'indirizzo di Tecnico di manutenzione di apparati e impianti elettrici. «Ho sempre avuto la passione per l' elettronica, fin da quando ho iniziato a studiare le informazioni sul genoma umano da classificare nei database di sofisticati computer spiega il professore e maturando. Per destreggiarsi con gli strumenti informatici non guasta avere una buona base di conoscenze in questo campo». Al 38enne prof-studente non mancano nemmeno una sfilza di esperienze di lavoro e di studio all'estero. Dai cinque anni di laboratorio in un'azienda farmaceutica in Australia fino all'abilitazione all'insegnamento, la Teaching licence conseguita dopo un periodo di studio in Irlanda. Senza dimenticare l'iscrizione all'albo dei biologi del Regno Unito. Ciò nonostante non ha rinunciato alla soddisfazione di un secondo diploma di maturità: «Ora se si guasta qualche macchinario che serve per amplificare il Dna almeno so cosa fare - spiega - Se si rompe qualche fusibile non serve aspettare il tecnico. Ho le conoscenze per poterlo sistemare da solo».



GLI ESAMI

Lunedì mattina al Giorgi lo attende l'orale della maturità: «La sera invece avrò gli scrutini dei miei alunni di terza media - racconta Tommasella che in questo periodo è impegnato anche come commissario d'esame a Valdobbiadene - I miei alunni, che io chiamo I minions, sanno bene che non si smette mai di studiare». Nella doppia veste di studente e professore non sono nemmeno mancate le occasioni per imparare: «I miei professori del serale mi hanno insegnato ad avere tanta pazienza. Oltre alle materie specifiche dell'ambito dell'elettronica mi hanno insegnato prima di tutto proprio a insegnare. Hanno una pazienza infinita. La stessa che io ho imparato ad avere con i miei studenti». I bei voti - come studente s'intende - visto il curriculum alle spalle non sono certo mancati. Ma non sono nemmeno mancate le sorprese. Come un sei politico in matematica spuntato perché automatico quando viene concesso di non frequentare una materia: «Un professore di matematica con un sei in pagella? Tutto è possibile racconta ridendo Davide. «Per non farmi abbassare la media dai crediti ho così frequentato pure quel corso, la materia che insegno. Almeno mi son preso la soddisfazione di arrivare al dieci. Ai miei alunni delle medie dico sempre: bisogna fare l'impossibile nei limiti del possibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA