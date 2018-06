Ragazzo investito e scaraventato nel fosso dal tir mentre va in bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESANA - Incidente intorno alle 22 di ieri, 13 giugno, sulla strada Regionale 245, nel comune di Resana. Un ragazzo di 22 anni in bicicletta è stato investito e scaraventato nel fossato da un camion. Il conducente del mezzo pesante si è fermato e ha chiamato subito soccorsi, fortunatamente, il giovane è rimasto ferito a una spalla e non è in pericolo di vita. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.