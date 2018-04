Auto contro un muretto: lamiere accartocciate e vetri in frantumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VEDELAGO - L'auto esce di strada autonomamente e finisce contro il muretto di una casa, le lamiere si accartocciano, i vetri vanno in frantumi. Il conducente dell'auto, ferito, è stato estratto dall'abitacolo e ricoverato in ospedale. L'incidente è avvenuto alle due e venti di lunedì notte a Vedelago, in via Monte Grappa. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.