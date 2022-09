Borso, incendio in un ricovero degli attrezzi: la struttura completamente inghiottita dalle fiamme

BORSO - Malfunzionamento dell'impianto elettrico, ricovero degli attrezzi in fiamme. L'incendio è divampato questa mattina, 16 settembre, intorno alle 11.30 a Borso del Grappa. Ad intervenire i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa insime ea delle squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti in poco tempo a domare l'incendio.

Le fiamme sono scaturite probabilmente per cause accidentali dovute ad un malfunzionamento dell'impianto elettrico della struttura. Il ricovero completamente in legno è stato inghiottito dall'incendio e notevolmente danneggiato. Fortunatamente non ci sono feriti.