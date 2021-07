Fulmine sul tetto dell'osteria Guarnier, scoppia un incendio. Anziana disabile salvata dai vigili del fuoco

CROCETTA DEL MONTELLO - Paura a Crocetta del Montello ieri sera, giovedì 8 luglio. Verso le 22.05 un fulmine ha colpito la parte alta del tetto di tipo ventilato dell’edificio adiacente all’Antica Osteria Guarnier, in via Feltrina a Nogarè, facendo immediatamente divampare un incendio e mandando in tilt l'illuminazione nelle abitazioni limitrofe e nella vicina stazione di servizio. Nell'edificio si trovava un’anziana disabile che è stata portata fuori a spalla dai Vigili del fuoco, intervenuti dopo essere stati chiamati dalla figlia della donna.

Vigili del fuoco che sono intervenuti con cinque squadre, tra cui i distaccamenti di Montebelluna e Treviso con i volontari di Asolo, e un’autogrù, hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba per mettere in sicurezza l'intero edificio, che ora è inagibile. Ulteriori due persone residenti, hanno trovato sistemazione presso amici o parenti.

L'anziana, soccorsa dagli operatori del Suem 118, intervenuti con ambulanza e automedica, è stata trasportata in ospedale per l'intossicazione da fumo.