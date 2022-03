Eccellenze del Nordest, ecco quali sono le imprese più dinamiche: studio di Ordine Commercialisti e Ca' Foscari

TREVISO - Un'impresa su dieci tra le più performanti del Triveneto è trevigiana. Lo evidenzia la nuova analisi sulle aziende più dinamiche del Nordest, promossa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Treviso insieme con l'università Ca' Foscari di Venezia. Uno studio, che ha interessato oltre diecimila realtà nella Marca, basato non semplicemente sull'andamento del fatturato, ma prendendo in esame l'apposito indice (messo a punto dai curatori e battezzato Indice Sintetico di Performance) finalizzato a individuare, tramite otto parametri principali, le società di capitali con le migliori prestazioni patrimoniali, finanziarie e reddituali nell'arco degli ultimi cinque esercizi.

«Si conferma la resilienza, cioè la capacità di resistere anche in condizioni avverse da parte delle imprese del Triveneto - spiega Roberto Casarin, professore di Econometria al Dipartimento di Economia e direttore del Centro Vera dell'ateneo lagunare, uno dei componenti del gruppo di lavoro che ha elaborato la ricerca -. In particolare nelle prime cento società del Nordest, nove sono trevigiane. Sembrerebbero piccoli numeri, ma se guardiamo al totale delle imprese di media dimensione analizzate in provincia di Treviso, oltre il 66% ha performance elevate, a fronte del 64% circa nell'analisi dell'intero Triveneto. Per le piccole, il 56% delle trevigiane è nella fascia più alta, rispetto al 54% nel Triveneto».

IL MODELLO

Insomma il modello delle pmi dimostra di avere ancora una sua vitalità: «Nonostante le piccole e medie imprese sembrino apparentemente tra loro scollegate - ribadisce il docente di Ca' Foscari -, in realtà sono di fatto connesse in una rete, che passa anche attraverso i cda e che permette uno scambio di informazioni: questo è uno degli elementi che le rende in grado di affrontare sfide in continuo cambiamento, comprese le recenti pandemia e guerra». Il dossier - a cui il Gazzettino dedica un inserto speciale di 32 pagine - verrà presentato domani, 16 marzo 2022, proprio nel capoluogo della Marca, con l'evento Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche, primo simposio del tour tra le varie provincie. Appuntamento dalle 17.30 alle 19.30, in diretta streaming dall'auditorium Santa Croce (partecipazione è gratuita, per iscrizioni: www.symposiumcommercialisti.it).

L'APPUNTAMENTO

Dopo i saluti istituzionali di Camilla Menini, neo eletta presidente dell'Ordine dei commercialisti, Anna Giacomazzi, commercialista del team dedicato al progetto, illustrerà la ricerca relative al sistema produttivo trevigiano. A seguire la tavola rotonda La finanza per la crescita dell'impresa tra parametri consolidati e nuovi, moderata da Ario Gervasutti de Il Gazzettino, in cui imprenditori, economisti e professionisti si confronteranno sullo stato dell'economia della Marca e del Triveneto e sulle prospettive di crescita delle imprese. La forza del capitale a favore del cambiamento sostenibile è il titolo del secondo dibattito della giornata, con le testimonianze di altri rappresentanti del mondo accademico, economico e istituzionale. Sono in totale 110mila i bilanci delle società di capitali del Triveneto, situate lungo i 400 chilometri dell'asse immaginario da Bolzano a Trieste, oggetto dell'analisi economica. Un tessuto di imprese che copre i 40mila chilometri quadrati tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, di cui sono parte gli 11 mila commercialisti del Triveneto. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Università Ca' Foscari di Venezia, Centro Vera, Camera di Commercio di Treviso - Belluno Dolomiti, Assindustria Venetocentro, Provincia di Treviso, Comune di Treviso.