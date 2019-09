Il fatidico "Sì" di Wendy: «Alessandro mi ha salvato dall'anoressia, ora lo sposo»

di Laura Bon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'amore oltre la sofferenza, la malattia, la morte. Oltre il dramma dell'anoressia e della bulimia guardando al futuro, mano nella mano. Quella di Alessandro Mazzochel (ex assessore a Volpago e attualmente consigliere a Giavera) e Wendy Mandzij non è solo una storia d'amore con un lieto fine, ma la storia di una guerra affrontata con forza e tenacia. Mano nella mano. Dall'abisso verso la luce. Il 7 settembre Alessandro e Wendy si sono promessi amore eterno nella chiesa parrocchiale di Cusignana e in questi giorni stanno...