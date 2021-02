Micio intrappolato nel vano motore, per salvarlo devono smontare l'auto

FARRA DI SOLIGO - Sono serviti i vigili del fuoco e una veterinaria per salvare ieri a mezzogiorno un gatto rimasto intrappolato nell'auto dei suoi proprietari in via San Gallo a Soligo, nell'abitazione di Fabio Sartori. L'uomo era andato in garage per salire sulla sua Opel Meriva. Appena tenta d'accendere il motore però sente provenire da dentro il cofano dei miagolii fortissimi. Fabio intuisce che c'è qualcosa di strano in quei lamenti. Spegne il motore, scende dalla vettura e apre il cofano, per controllare da dove venissero. Dopo una veloce verifica, si accorge che c'è il suo gatto incastrato tra le cinghie del motore. Tenta in tutti i modi, anche con l'aiuto della moglie, di liberare il povero animale ma senza nessun risultato. A questo punto chiama i pompieri, che in pochi minuti inviano da caserma di Conegliano due squadre.

L'operazione anche per loro non risulta facile, perché il gatto in preda alla paura e al dolore è molto agitato. Per evitare di provocargli ulteriori danni è stato quindi chiamato un veterinario. Dal vicino paese di Solighetto è arrivata la dottoressa Giulia Giacomini, che con non poca intraprendenza si è infilata nel cofano motore riuscendo a fare una piccola iniezione di sedativo al gatto incastrato. Così, una volta addormentato l'animale, i vigili del fuoco hanno potuto lavorare più tranquillamente, evitando di causare altro stress al micio. Liberarlo però è stato tutt'altro che agevole. Prima hanno smontato alcune parti del motore e poi, con una cesoia, hanno tagliato le cinghie del motore nelle quali era rimasto incastrato il felino. Una volta estratto, il gattino e stato preso in consegna dalla veterinaria per controllarne le condizioni di salute. Da una prima visita sembra che non abbia riportato ferite gravi ma, per degli esami più dettagliati, è stato portato nell'ambulatorio di Solighetto mentre Fabio e la moglie aspettano di poterlo accogliere di nuovo a casa.

