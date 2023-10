GAIARINE (TREVISO) «Dorotea significa “dono di Dio” e così l’abbiamo accolta, io, mio marito e gli altri dieci fratelli e sorelle, come un dono». Racconta così Stela, 41 anni mentre assieme al marito Corneliu Vieriu, 42, operaio, posa per una foto ricordo con tutti i figli nati dalla loro unione. Dorotea è nata alle 5.48 del 20 ottobre. Pesa 3,8 chili ed è in ottima salute. Sei femmine e cinque maschietti, con età che vanno dai 6 giorni ai 17 anni, uno più bello dell’altra.



LA GIORNATA TIPO

«Li sveglio tutti alle sette, scendono in cucina e fanno colazione assieme - svela la propria routine la famiglia -. Si arrangiano bene tutti dagli 8 anni in su, e i grandi badano ai più piccoli, come una squadra. Finito di mangiare, tutti a lavarsi i denti e poi con il furgone li portiamo a scuola dove andiamo a recuperarli verso le 13. Preparo il pranzo e poi il pomeriggio viene dedicato per la prima parte allo svolgimento dei compiti. Se il tempo lo consente escono in giardino a giocare, e i giochi, quando sono in tanti non mancano. La cena e a letto presto in attesa di una nuova giornata. Edoardo, Filippo, Amos, Davide, Samuel, Sara, Matteo, Daria, Miriam Anita e Dorotea. Questi i nomi dei figli della coppia che vive ad Albina di Gaiarine da 23 anni. Corneliu lavora come operaio in un'azienda a pochi chilometri da casa. Stela si dedica completamente alla famiglia e ai suoi ragazzi. Negli ultimi due anni, per arrotondare si è messa in gioco organizzando una vendita di prodotti naturali a base di aloe vera.



UN’ALTRA FESTA

Quello che si respira in casa Vieru è un clima di pace e serenità. I ragazzi e le ragazze sono ovviamente al settimo cielo per il nuovo arrivo. Il conto ora è di sei a cinque a favore dei maschietti, ma non si sa mai. Papa’ Corneliu interrogato sul fatto che sia l’ultimo l’undicesimo alza le spalle e dice: «Non so, vedremo». L’annuncio della nascita di Dorotea non e’ ovviamente passato inosservato a Gaiarine. La nascita della piccola principessa è stata postata nel sito del Comune, come succede per tutti i nati, ai quali viene dato ufficialmente il benvenuto. «Ci congratuliamo per la nascita di Dorotea - afferma il sindaco Diego Zanchetta - e auguriamo alla famiglia ogni bene» Il presidente della regione Luca Zaia, saputa la notizia ha dichiarato: «Sicuramente una bellissima notizia, benvenuta a Dorotea. È una famiglia che e’ ormai parte della nostra comunità che continua a crescere di anno in anno. Ed è anche un bel messaggio: in un paese in cui non si fanno figli e dove dilaga il pessimismo, c’è questa famiglia che guarda al futuro, pensando che solo i pessimisti non fanno fortuna».