Furti al supermercato e cellulari rubati, denunce dei carabinieri

TREVISO - La scorsa nottata a Vedelago i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 36enne del posto che alla guida della propria autovettura, sottoposto ad accertamento alcolimetrico, è risultato positivo con tasso pari a 2,04 gr./l.. La patente di guida è stata ritirata all’automobilista.

Poi è stata deferita in stato di libertà all’autorità giudiziaria dai Carabinieri della stazione di Paese una 29enne coneglianese, con precedenti per reati contro il patrimonio, che nel pomeriggio di sabato aveva asportato alcuni generi alimentari dal supermercato di Castagnole di Paese, celati all'interno di una borsa, del valore di circa 100 Euro, per poi tentare di allontanarsi. La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio.

Due episodi fotocopia nel fine settimana appena trascorso, che hanno visto il deferimento in stato di libertà di due stranieri trovati in possesso di smartphone rubati: i Carabinieri della Stazione di Montebelluna, a conclusione di indagini, hanno infatti denunciato per ricettazione A.A., 33enne di origini marocchine che a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un telefono cellulare del valore di Euro 200 circa, compendio di furto in abitazione commesso nel novembre scorso ai danni di una montebellunese. Stessa sorte è toccata a O.L., classe 1978, di origini nigeriane e dimorante nel vicentino. Lo straniero, durante un normale controllo di polizia da parte dei militari dell’Arma di Pieve del Grappa è stato trovato in possesso di un telefono cellulare del valore di Euro 250 circa, di proprietà di una negoziante di Cittadella che nel luglio del 2019, accortasi dell’ammanco, aveva denunciato il furto dello smartphone all’Arma.