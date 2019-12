Ladri in azione a Mogliano, Marcon e sul Montello: spariti anche i regali di Natale

TREVISO - Denaro, gioielli ma soprattutto i regali di Natale che erano già stati sistemati sotto l'albero, pronti per essere consegnati ai propri cari: i ladri hanno portato via tutto. Davvero una brutta sorpresa per una 58enne di via Roma a Mogliano: la donna è rincasata nel primo pomeriggio e durante la sua assenza, dal giorno precedente, i topi d'appartamento avevano svaligiato l'abitazione, mettendola sottosopra. Sono penetrati all'interno della residenza della 58enne dopo aver scassinato la porta d'ingresso principale: una volta in casa si sono scatenati, non risparmiando neppure i pacchi di Natale, contenenti materiale vario per un valore di diverse centinaia di euro. I carabinieri, allertati dalla padrona di casa, sono intervenuti per un sopralluogo e per raccogliere la denuncia della donna, ovviamente molto scossa.



NUOVA ONDATA

Non è stato l'unico furto riuscito o tentato della giornata. I banditi hanno tentato di colpire anche in altre abitazioni. In via Silvio Pellico, domenica poco dopo le 18.30, hanno cercato di entrare all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina arrampicandosi su una delle grondaie ma sono stati messi in fuga dalla proprietaria. Altri colpi sono stati registrati in via Cortelazzo e in via Mazzocco, sempre a Mogliano, ma anche nella vicina Marcon, in zona Colmello e in via Bari. «Nella maggior parte dei casi i furti delle ultime ore non sono andati a buon fine e sono stati sventati dagli stessi proprietari. I malviventi sono riusciti a fuggire ma le telecamere ci consentiranno di acquisire informazioni importanti -commenta l'assessore alla sicurezza Carlo Albanese- Le diverse dinamiche evidenziano fretta e pressapochismo: non ci troviamo di fronte a bande organizzate. E in due casi i proprietari hanno ammesso di aver lasciato aperto il garage. Tuttavia l'obiettivo è quello di mappare tutta la città e di essere sempre più capillari nella difesa del territorio. Già i turni suppletivi inseriti il pomeriggio stanno dando ottimi risultati».



AGGRESSIONE MISTERIOSA

Mogliano è stata teatro anche di un'aggressione che ha ancora i contorni del giallo. Un 59enne, residente in via Fratelli Bandiera, ha raccontato di essere stato aggredito e derubato dei propri averi mentre si trovava per strada e stava rientrando a casa, verso l'1.30. Il bandito, sorprendendo alle spalle l'uomo, lo ha colpito alla testa facendolo cadere a terra. Il malvivente, dopo aver sfilato il portafoglio dalle tasche del malcapitato (conteneva circa 100 euro in varie banconote), si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce. Il 59enne, rimasto illeso, ha poi chiesto l'intervento dei carabinieri.



SUL MONTELLO

Da registrare anche l'ennesimo furto di armi, questa volta in una delle aree maggiormente battute della Marca, ovvero il montebellunese e il Montello, zone in cui l'Arma dei carabinieri aveva nelle scorse settimane rafforzato lo sforzo per contrastare l'ondata dei predoni. Ignoti hanno razziato l'abitazione di un 62enne a Crocetta del Montello, in via delle Medaglie d'oro. I ladri sono entrati in azione tra le 16 e le 17.30, approfittando dell'assenza del padrone di casa e dei suoi familiari, e hanno preso gioielli in oro, denaro ma soprattutto un armadio blindato che conteneva varie armi tra cui un fucile Saint Etienne calibro 12, una carabina Diana ad aria compressa calibro 4,5 e una pistola Gamo, sempre ad aria compressa, calibro 4,5. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Crocetta. Venerdì sera i ladri avevano colpito anche a Carbonera, in via Pirandello portando via oggetti preziosi per 5mila euro dalla casa di un 48enne. Nel pomeriggio di sabato furto anche a Preganziol, in un'abitazione di via Toniolo, residenza di un trevigiano di 56 anni: spariti oggetti in oro per un bottino di qualche migliaio di euro.

