Furgone a tutta velocità contro un palo: morto il conducente

CESSALTO - Incidente mortale alle 13.40 di oggi, 30 dicembre, lungo SP 53 in via Calnova, a Cessalto. Unguidato da un uomo di 53 anni,, classe '65, detto Moreno, si è schiantato a tutta velocità contro un palo ed è finito in un fossato. Il conducente non ha avuto scampo.Le squadre dei pompieri accorsi con più mezzi insieme al personale sanitario hanno messo in sicurezza il mezzo e raggiunto il guidatore. Nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Dopo la rimozione del corpo dell’uomo e i rilievi delle forze dell’ordine si è proceduto alla rimozione del mezzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.