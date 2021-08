Calcola male le misure, furgone incastrato e in bilico nel sottopasso

TREVISO - Calcola male le misure e rimane non solo incastrato, ma pure in bilico, nel sottopasso. Intorno alle 17 di oggi, 31 agosto, i vigili del fuoco di Treviso con il supporto dell'autogru sono intervenuti per un furgone in corsa che è rimasto incastrato ed in bilico poggiando su sole due ruote nel sottopasso della Strada di Boiago nel comune di Treviso. Illeso il conducente, ma sul posto per fare i rilievi e rimuovere il veicolo oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti la polizia di stato e la polizia locale .