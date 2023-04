MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - È andato in scena ieri, 16 aprile, il gran finale del raduno degli Alpini della sezione di Treviso nell’anno del 90esimo di fondazione e 60esimo di rifondazione del gruppo di Motta, oggi guidato dal capogruppo Roberto Beltrame. Venerdì 14, nell’anniversario dei 25 anni della costituzione della Squadra mottense di Protezione Civile del gruppo Alpini, è stata aperta la Cittadella della Protezione Civile con l’esposizione di specialità e dimostrazioni di vario tipo. Invece sabato è stato inaugurato il magazzino della locale Protezione Civile intitolato al fondatore Oscar Miotto. Alla sera nella palestra di Meduna di Livenza concerto-spettacolo tenuto dal Coro “Le voci dal fronte” con i coristi che hanno cantato in divisa storica. Ieri mattina ritrovo dei circa 800 partecipanti presso il Parco della Rimembranza in via Riviera Scarpa. A seguire nella centrale piazza Predonzani l’alzabandiera, l’onore ai Caduti e poi messa sul sagrato della Basilica della Madonna dei Miracoli officiata dal padre rettore Mario Favretto. Quindi il corteo delle autorità nel parco Sant’Antonino alla sede del cosiddetto ‘‘Cason’’.



LE PAROLE

Il capogruppo Beltrame ha ricordato i capigruppo precedenti e, con voce emozionata, ha detto: «Oggi festeggiamo due importanti momenti del nostro gruppo e cioè il 90esimo di costituzione e anche l’anniversario della ricostituzione del gruppo avvenuto all’epoca dell’adunata sezionale di Treviso del 1962. Un’altra data importante è quella del 1998, ormai 25 anni fa, quando il gruppo costruì l’attuale sede del Cason da dove stiamo parlando. Ringrazio tutti gli intervenuti, le autorità e i cittadini. Vorrei anche ricordare e ringraziare col cuore tutti i vessilli e i gagliardetti delle varie sezioni. In questo fine settimana abbiamo anche attivato la Cittadella di protezione civile per onorare il 25esimo anniversario di fondazione del nucleo di Motta. Un pensiero a tutti quelli che lavorano per il gruppo alpini e che portano avanti i nostri valori, con spirito di collaborazione e di servizio verso il prossimo. E vogliamo ringraziare la Madonna dei Miracoli per averci donato oggi una giornata così luminosa e la possibilità di festeggiare tutti insieme». «In queste settimane - ha detto il sindaco Alessandro Righi - la nostra città si è adoperata per preparare questo vostro bellissimo raduno sezionale. Sono stati giorni ricchi di cultura, principi e voglia di condividere. In questi giorni le condizioni meteo non ci hanno agevolato ma è stata l’occasione per poter lavorare fianco a fianco, nello spirito e negli ideali tipici degli Alpini». È intervenuto iI presidente della provincia Stefano Marcon: «Oggi è una giornata memorabile. Credetemi, lo è: da questo palco da dove vi parlo vedo tantissime Penne Nere, tutte riunite in un’unica famiglia. Vedo anche tante divise della Protezione civile che danno davvero la carica a chi fa amministrazione». Infine il responsabile delle Penne Nere trevigiane Marco Piovesan: «Esprimo felicità e soddisfazione nel condividere insieme a tutti voi questo momento in maniera serena. È questo un bel modo di fare comunità, uno dei valori che cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni. Ringrazio anche l’amministrazione locale per il lavoro che è stato fatto in questo fine settimana e per la fiducia che continuate a dare al gruppo di Motta».