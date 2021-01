Faram rileva il 70% della Giampi. Alla guida resta Valerio

TREVISO - Faram 1957, azienda dell'arredo per ufficio di Giavera del Montello, appartenente al fondo industriale milanese Aliante, ha rilevato il 70% di Giampi, di Fontanelle, specializzata nelle lavorazioni meccaniche in acciaio e alluminio e operativa, in particolare, nei rivestimenti architettonici in vetro e acciaio. Alla guida della neoacquisita rimane il fondatore e amministratore delegato, Giampietro Valerio, titolare del rimanente 30%.

L'operazione si delinea come la prima di una serie di aggregazioni volte ad ampliare l'offerta di Faram attraverso la combinazione complementare di know how aziendali. Faram ha chiuso il 2019 con ricavi per 17 milioni ed impiega oggi 55 addetti. Giampi vanta invece un fatturato pari a circa 8 milioni.

Ultimo aggiornamento: 19:29

