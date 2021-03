Eurosystem rileva il 40% della friulana Fill in the Banks (sistemi informatici)

VILLORBA - Eurosystem, azienda Ict di Villorba, ha rilevato il 40% di Fill in the Blanks, di Udine, specializzata in sistemi e servizi informatici con un particolare orientamento alle soluzioni per l'industria. «Il Friuli Venezia Giulia - ha detto l'amministratore delegato di Eurosystem, Gian Nello Piccoli - è un territorio in cui crediamo fortemente, con una grande dinamicità e con apertura all'innovazione, con molti imprenditori pronti ad accogliere la sfida della digitalizzazione. Per questo vogliamo continuare ad investire e contribuire al suo sviluppo, forti dell'ormai consolidata integrazione con un'altra insegna friulana del settore, la Nordest Servizi, dal 2016 al nostro fianco in questo progetto».

Eurosystem impiega 170 addetti, ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 20 milioni e prevede un incremento dei ricavi del 50% entro il 2023. Fill in the Blanks, che ha otto dipendenti, ha realizzato lo scorso anno un fatturato di 850 mila euro.

