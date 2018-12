Videogiochi, il team Qlash si fonde con Forge: nasce un colosso degli eSports

di Redazione Online

TREVISO -si uniscono: nasce un team imponente nel mondo dei, ilpiù forte d’Italia. La fusione coinvolge management, pro player e soprattutto una visione comune sul futuro degli eSports in Italia e nel mondo. Nasce così una squadra di caratura mai vista prima, con un valore che sulla carta supera i 3 milioni di euro.A monte il progetto di, trevigiano doc (nella foto) ceo del Team Qlash che ingloba il team Forge. “Sono entusiasta nel fare questo annuncio – le prime parole di Pagano al quotidiano esportsmag – il Team Forge è il primo eSport creato in Italia e anche quello che finora ha raggiunto i successi migliori in ambito competitivo”.Nato a Cagliari agli inizi del 2016 il team Forge, o 4G, verrà sempre ricordato per essere stato la prima realtà strutturata nel panorama eSports italiano. Nel giro di neanche tre anni è riuscito a far competere roster di altissimo livello in alcuni dei titoli più giocati, come League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Call of Duty e Tekken. In particolare per quanto riguarda League of Legends, nel 2016 il Team Forge è stato la prima squadra italiana a qualificarsi alle Challenger Series europee, la finestra che affaccia direttamente sullevale a dire il massimo campionato continentale. Attualmente il team cagliaritano ha raggiunto un valore che si avvicina al milione di euro. Un valore che ora si somma a quello già enorme, del team Qlash.L’unione Qlash-Forge sarà a 360 gradi. All’interno della realtà confluiranno non solo i team con i relativi giocatori, ma anche tutto il management col suo know-how, di un’organizzazione che ha saputo dimostrare nel tempo e nei fatti la sua grande capacità organizzativa, prima, e competitiva, poi. Il management che giunge dal Team Forge si prenderà cura di tutti gli aspetti competitivi dell’universo Qlash, non solo per quanto riguarda i vari Team Pro ma anche e soprattutto per la sezione Academy. Il tutto nell’ottica di potenziare l’attività di scouting, costantemente alla ricerca dei migliori talenti in erba.“Per Qlash la ricerca, la gestione e l’accompagnamento alla crescita di giovani talenti sono operazioni che costituiscono la chiave per il futuro degli eSports – ha commentato Luca Pagano – L’organizzazione di Forge si è sempre contraddistinta in questi ambiti. Punteremo ad obiettivi ancor più importanti ed ambiziosi, obiettivi che richiedono risorse e competenze adeguate”.Il team rtrevigiano, nato nel 2017 e fondato da Luca Pagano e Eugene Katchalov, vuole promuovere gli eSports in Italia e in Europa, creando sinergie con altre organizzazioni.