eSports con sogno olimpico, quotidiano online per gli amanti dei videogames

Si chiama eSportsMag.it ed è il primo quotidiano online sul mondo degli eSports, competizioni virtuali a suon di videogames con il sogno delle Olimpiadi.



Il progetto di Gn Media ha come obiettivo quello di rispondere alla richiesta di approfondire un argomento che comincia ad essere piuttosto diffuso anche in Italia e a Nordest (miglior squadra d'Italia è il team Qlash di Treviso) e che punta a diventare un vero e proprio fenomeno. Il nuovo portale potrà contare su una redazione ad hoc che andrà ad affiancare quella dell'altro progetto di Gn Media, Gioconews.it.



Non sarà quindi soltanto un portale dedicato ai videogame e alle competizioni e rivolto unicamente a un pubblico di "gamers", ma avrà anche un profilo business e istituzionale. Coinvolto nel progetto - come caporedattore - il veneziano doc Daniele Duso, per oltre 10 anni collaboratore e corrispondente del Gazzettino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA