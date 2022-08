Electrolux, la Cassazione boccia le «ferie unilaterali». I sindacati vincono la causa

TREVISO - L'azienda non può «collocare unilateralmente in ferie» i lavoratori perchè «il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie deve tenere conto degli interessi del lavoratore stesso». Lo scrive la Corte di Cassazione nel respingere un ricorso di Electrolux Italia legato ad una vicenda che risale agli anni 2012 e 2013 e che aveva coinvolto dipendenti di tutte le sedi italiane. Per le Rsu si tratta di una «storica vittoria» che sancisce come «le giornate di ferie non possano essere utilizzate, come avvenuto spesso in molte aziende, al posto dell'applicazione della Cassa integrazione». Nella circostanza specifica, ricostruisce il sindacato, un centinaio di dipendenti della multinazionale dell'elettrodomestico aveva denunciato alla magistratura del lavoro di Pordenone la scelta dell'azienda di mettere unilateralmente in ferie alcuni operai. Il giudice del lavoro aveva accolto le ragioni dei ricorrenti. In seguito, su appello di Electrolux, si era pronunciato allo stesso modo il Tribunale di Trieste. Oggi la Cassazione, attivata da un ricorso della società, ha pronunciato sul tema l'ultima parola. I lavoratori, assistiti dai legali Giacomo Summa, del foro di Roma, e dagli avvocati Marta Barbara Gasparini e Sandro Capuzzo, di Padova, avevano ottenuto dalla Corte d'appello di Trieste, la restituzione delle ferie imposte in busta paga senza perdita economica per il lavoratore.