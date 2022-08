ASOLO - Assalto al bar Commercio. Situazione paradossale quella accaduta ieri, 29 agosto, ad Asolo dove per l'intera giornata ha funzionato un solo locale di ristoro: il bar Commercio di via Regina Cornaro. Un vero e proprio assalto da parte di turisti e passanti all'unico servizio attivo in centro storico. Il tutto a causa dell'avviso mandato da Ats in base al quale da mezzanotte alle 6 di lunedì sarebbe stata sospesa l'erogazione dell'acqua potabile nell'area pedemontana da Cavaso a Borso a causa di importanti lavori di sostituzione delle condotte dell'acquedotto. Solo che, sempre nell'avviso, Ats aveva messo le mani avanti perchè dopo aver circoscritto l'orario di sospensione ha anche aggiunto salvo imprevisti.



RESSA INCONTENIBILE

Da qui l'inghippo che ha fatto scattare in (quasi) tutti i titolari di bar e ristoranti del centro storico di Asolo ma anche dell'intero asolano l'idea di tenere chiuso per precauzione per l'intera giornata. «Sapevo di questa situazione - spiega Franco, titolare dello storico Caffè Commercio - e mi sono preparato per bene, solo che non ero preparato al vero e proprio assalto che c'è stato. Mai avuta una giornata del genere: a un certo punto c'era proprio la ressa. Qualcuno è anche andato via senza pagare perché non funzionava nemmeno l'unico bancomat che c'è in centro. In più, tanti turisti volevano un posto per sedersi, per mangiare un panino ma li ho dovuti lasciar andare perché proprio non ce la facevo. In mattinata non riuscivo a capire bene cosa stesse succedendo ma poi alcuni amici mi hanno detto che ero l'unico bar aperto in centro storico e ho collegato le varie cose. Va bene l'annuncio di Ats per carità, ma bastava anche prepararsi un attimo. E poi a fine agosto in piena stagione turistica lasciare un centro storico senza bar mi è sembrato un vero e proprio azzardo. Non so proprio cosa possano aver pensato i turisti che sono venuti fin qui e non hanno trovato un solo locale aperto». Per la cronaca Franco, del Caffè Commercio, ieri sera ha chiuso in anticipo, alle 19 perchè aveva esaurito tutto.



MUNICIPIO PREPARATO

Dal canto suo il sindaco di Asolo Mauro Migliorini interviene sulla vicenda, senza calcare troppo la mano: «Intanto sono contento per Franco, ma anche noi in Municipio abbiamo tenuto aperto. Quando Ats ci ha inviato l'avviso abbiamo provveduto a procurare acqua per tutto il personale, così l'apparato comunale in caso di mancanza d'acqua avrebbe funzionato lo stesso. Bar chiusi? Penso che quello che ha fatto scattare la decisione sia stato proprio quel salvo imprevisti che ci potevano tranquillamente essere in un lavoro importante come quello che ha fatto Ats. Mi risulta comunque che parecchi bar e ristoranti abbiano chiuso anche in altri comuni della pedemontana e abbiano chiuso anche diversi uffici pubblici. Nell'incertezza hanno preso questa decisione».