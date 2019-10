Droga: multe e daspo anche ai clienti, presto 7 telecamere anti-pusher

di Alberto Beltrame

TREVISO - «Lafa male e questa amministrazione farà di tutto per combattere la sua diffusione». Il sindaco di Treviso Mario Conte presenta così il provvedimento con il quale, dopo l’approvazione alle modifiche del regolamento di polizia urbana appena ratificate dalla giunta, verrà sanzionato chi acquista, in area pubblica, sostanze stupefacenti. Per i clienti pizzicati in città durante e dopo le cessioni di droga, non solo scatterà la segnalazione amministrativa alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti (che prevede controlli e revisioni continue, tra le quali quella della patente), ma anche una maxi sanzione da 400 euro.