MONASTIER (TREVISO) - In un tempo di grave carenza del numero di medici di famiglia, con l'Usl costretta a tamponare continue emorragie di camici bianchi in ogni angolo della Marca, a Monastier arriva la notizia che non ti aspetti: in pensione da tre anni, per la precisione dall'ottobre 2020, dal primo settembre 2023 è tornata al lavoro la dottoressa Brigida Scura, per un incarico a tempo determinato.

Torna al lavoro

Aveva lasciato in piena pandemia, oggi ha accolto la proposta dell'Uls 2 Marca Trevigiana di tornare nel suo ambulatorio "storico", in via Einaudi, al civico 6, dove i suoi "vecchi" pazienti l'hanno salutata con gioia, un po' come fosse un ritorno in famiglia. Nelle intenzioni dell'azienda sanitaria, l'incarico sarà a tempo determinato, per massimo 12 mesi, il tempo di trovare un nuovo titolare del servizio. «Ho accettato di tornare in ambulatorio - spiega la diretta interessata - perché c'erano tante persone che sarebbero rimaste senza medico di base, oppure assegnate a medici lontani da casa e sinceramente mi dispiaceva molto. Ho svolto questo lavoro qui a Monastier per almeno 30 anni, da quando vi risiedo, e sento forte l'appartenenza alla comunità. Ho pensato che dovevo accettare per i miei pazienti, alcuni dei quali arrivano anche da San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Ponte di Piave, dove magari altri medici hanno cessato l'attività ed è complicato trovare dei sostituti. Tutti abbiamo diritto ad avere un medico che ci prende in cura». I pazienti in carico alla dottoressa Scura sono quasi 1.500. «Quando sono tornata in ambulatorio, è come se non lo avessi mai lasciato. A parte alcuni cambiamenti informatici che ci sono stati nel frattempo, per me è come se non fosse cambiato nulla».

«Ringraziamo la dottoressa Scura per la disponibilità che ha dimostrato verso i nostri concittadini, con grande senso di responsabilità - ha commentato la sindaca di Monastier, Paola Moro - per non lasciare alcun paziente scoperto, senza adeguata assistenza sanitaria. La dottoressa è molto legata al nostro territorio; qualche anno fa, era stata proprio lei ad interessarsi per far nascere a Monastier il Gruppo di Cammino, in collaborazione con l'Uls 2, che ancora oggi funziona molto bene, con numerosi aderenti». Dopo il pensionamento di Scura, tre anni fa, era arrivata in sua sostituzione Giorgia Bardelle, medico che ora ha deciso di lasciare per un altro incarico. La dottoressa Scura ha mantenuto gli orari e i giorni di apertura di Bardelle; tutti gli assistiti hanno ricevuto comunicazione di cambio medico dall'Uls e una nuova tessera sanitaria. Per tutti il suo ritorno è stata una notizia tanto più gradita perchè inattesa.