Conferenza di don Ciotti, il sindaco prende la parola: scoppia la protesta

ODERZO - Non si placano le polemiche sul teatro comunale negato a don Ciotti a Oderzo . Oggi durante la conferenza nell’audutorium del Collegio Brandolini Rotaindaco di Oderzo è intervenuto il, specificando le ragioni della scelta, un discorso accolto malamente dal pubblico in sala checon vigore.Il retroscena sull'arrivo di don Ciotti è emerso in seguito a unche un volontario dell'Unione italiana ciechi ha pubblicato nel suo profilo: «Mi informano che a Oderzo è previsto un intervento di don Ciotti. Gli organizzatori hanno chiesto alla giunta il patrocinio dell'evento e l'uso del principale teatro pubblico. Il sindaco ha preteso, per concedere patrocinio e spazio, un'assicurazione scritta del relatore che non avrebbe affrontato temi relativi a migranti e simili. Naturalmente, l'impegno non è stato firmato. E così l'evento si svolgerà sì, ma senza patrocinio e in un altro spazio privato». Il sindaco Maria Scardellato aveva chiarito: «Non ho mai preteso assicurazioni scritte dai relatori. Per dare qualsiasi patrocinio devo avere assicurazione (anche verbale) dagli organizzatori che l'incontro non avrà risvolti politici, nel qual caso sarebbe necessario un contraddittorio». In altre parole: se si affrontano temi caldi come quelli che in questi giorni stanno infiammando la politica, vedi i migranti, ci deve essere la possibilità di controbattere.