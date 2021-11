TREVISO - Una Chiesa gelida con la comunità gay, a volte escludente e nella quale non mancano giudizi sprezzanti che feriscono in profondità i fedeli che fanno riferimento al mondo Lgbt+. È questo, in sintesi, il quadro dipinto da 12 sacerdoti in una lettera aperta inviata ad Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Tra loro ci sono don Giorgio Riccoboni, parroco del Duomo di Treviso, e don Nandino Capovilla, del Patriarcato di Venezia.

Il caso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati