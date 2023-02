Studente di 17 anni stroncato da un arresto cardiaco: sconvolti i compagni di scuola

TREVISO - L’istituto Planck di Lancenigo di Villorba piange la scomparsa di un suo studente di soli 17 anni: Davide Piavento, è mancato domenica scorsa probabilmente a causa di un problema cardiaco. Gli amici e i compagni di classe hanno appreso la notizia ieri, mercoledì 22 febbraio, rientrati in aula dopo il ponte di Carnevale.



L’istituto ha dato la tragica notizia della scomparsa pubblicando sul sito web un messaggio di cordoglio, accompagnato dalle foto del 17enne felice e spensierato con i compagni di classe. “La dirigente scolastica, i docenti e il personale Ata si stringono alla famiglia e a tutti i compagni di classe per la tragica scomparsa di Davide Piavento. Ciao Davide, riposa in pace”.

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA