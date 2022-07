Il presidente della Provincia positivo al Covid: «Contribuisco all'immunità di gregge»

TREVISO - Il Covid ha colpito anche Stefano Marcon, presidente della Provincia e sindaco di Castelfranco Veneto. Il tampone proprio oggi, 13 luglio, e quindi il via all'isolamento immediato. Nessun sintomo. A rassicurare i cittadini è stato proprio lo stesso Marcon: «Sono positivo. Molti sostengono che questa nuova percentuale di contagi con sintomi accettabili per merito dei vaccini, sia propedeutica alla tanto auspicata immunità di gregge. Io non sono un esperto in queste dinamiche o questi studi, ma di fatto oggi, entro a far parte di chi contribuisce a questa immunità. Il tampone odierno ha dato esito positivo al Covid 19 e mi trovo a casa nel rispetto dell'isolamento previsto per i vaccinati. Non ho sintomi e rassicuro tutti che posso far fronte agli impegni presi rendendomi disponibile da remoto. Vi terrò aggiornati e sono sicuro che posso contare sulla vostra collaborazione perché so di essere circondato da "una squadra fortissimi"». Prima di lui era risultato positivo anche il sindaco di Treviso Mario Conte che aveva rassicurato i cittadini sempre usando i propri canali social.