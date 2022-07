Positivo al Covid il sindaco Mario Conte: «Continuo a lavorare da casa»

TREVISO - Il Covid ha colpito anche il primo cittadino di Treviso. E' risultato positivo il sindaco Mario Conte. Nessun sintomo grave fortunatamente. «Un po' di tosse, mal di gola, raffreddore - spiega - Tampone positivo. Il Covid ha deciso che dovevo passare qualche giorno a casa. Infatti mi sono messo alla ricerca delle scatole di Subbuteo e Forza 4. No, non scherziamo. Dalla finestra continuerò a vegliare, a chiamare assessori e consiglieri, ad ascoltare e leggere le richieste dei cittadini: cantieri, opere, progetti. Di cose da fare ce ne sono tante. E nel tempo libero, faccio compagnia alla mia cagnolina Swami. Andiamo avanti. Torno presto».

APPROFONDIMENTI 2 LUGLIO 2022 Covid in Veneto: 8.110 nuovi contagi e 5 morti in 24 ore. Padova,... TREVIGIANO Covid nel trevigiano, Benazzi: «I giovani sono i più...

Prima di lui era risultato positivo anche il direttore generale Usl

Qualche giorno prima della positività di Mario Conte, era risultato contagiato anche il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi. «Ho fatto alcuni giorni di febbre e ora mi è rimasto un po' di mal di testa e dolori articolari - aveva spiegato - L'aumento dei contagi è importante e ha portato a un aumento dei ricoveri in ospedale. Anche il Suem118 ha ripreso a trasferire in pronto soccorso persone con problemi legati al Covid. Fortunatamente, però, questi numeri al momento non sono enormi».