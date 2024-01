VITTORIO VENETO - Disposto a tutto pur di evitare un controllo stradale. Al punto da aizzare il proprio cane contro a pattuglia di carabinieri. Il motivo? Non avrebbe dovuto essere al volante. La patente infatti gli era stata revocata sei anni fa. Momenti di tensione, l'altra notte nel Vittoriese. Protagonista dell'increscioso episodio è un automobilista di 55 anni, fermato da un equipaggio dell'Arma impegnato in un'attività di monitoraggio stradale. La sua reazione fuori controllo gli è valsa una denuncia all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all'alcol test.

IL CONTROLLO

Il vittoriese si è agitato subito quando ha visto la pattuglia a bordo strada sventolare la paletta e fargli segno di accostare. Sapeva di avere la coda di paglia visto che la licenza di guida gli era stata revocata sei anni prima. Invece quella notte si era messo alla guida, in barba alle prescrizioni. La furia è scattata nel momento in cui gli operatori gli hanno chiesto di fornire loro i documenti. Il 55enne si è opposto in modo risoluto. Non voleva saperne. Lì per lì i carabinieri hanno pensato potesse essere legato al fatto di aver bevuto qualche bicchiere di troppo, come accade spesso. Soltanto dai successivi accertamenti sarebbe emersa la revoca della patente.

LA REAZIONE

Anche di fronte a quella seconda richiesta, la reazione dell'automobilista è stata la stessa. I militari lo hanno invitato più volte a collaborare, spiegandogli che quel suo rifiuto lo avrebbe messo nei guai. Ma non c'è stato verso. Il conducente, per tutta risposta ha fatto scendere il cane che trasportava in auto e lo ha aizzato contro i carabinieri. Ha cercato insomma di giocare quell'ultima carta nella speranza di trarsi d'impaccio da quella situazione scomoda. Senza rendersi conto che in realtà stava soltanto aggravando la propria situazione. I militari, addestrati a situazioni rischiose, sono riusciti a ristabilire la calma senza che nessuno si facesse del male. Una volta scongiurato il rischio di un'escalation di tensione, hanno denunciato l'automobilista.