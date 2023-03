Bollette e affitto troppo cari, chiude lo storico locale ai Soffioni di Treviso: «Sfumato anche il progetto di valorizzazione con il prosecco»

TREVISO - Chiude lo storico bar ai Soffioni di Treviso. L'ultimo Prosecco sarà servito a fine mese, il 30 marzo, e poi l'attività dello storico locale di Piazza dei Signori terminerà l'attività sospendendo il sogno dell'imprenditore trevigiano di stabilire a Treviso "Una Casa del Prosecco", creando un punto di riferimento per chi vuole incontrare le bollicine italiane più amate al mondo. A svelare i motivi di questa decisione è lo stesso proprietario, Paolo Lai: «Dopo diversi anni di gestione del locale ho deciso, visto il costo dell’affitto, i rincari delle utenze e i costi di gestione di cui tutti sappiamo dal 2022, di chiudere un progetto che per anni abbiamo portato avanti per la valorizzazione del territorio attraverso il prodotto che più identifica il Veneto e Treviso: Il Prosecco».