Muore a 100 anni il prete più anziano: don Soligo, per 78 anni sacerdote degli "ultimi"

TREVISO - Lutto nella Chiesa trevigiana. È morto la scorsa notte, all'età di 100 anni, don Ernesto Soligo, decano dei sacerdoti della diocesi di Treviso. Ordinato il 5 luglio 1942, era membro della Comunità dei sacerdoti Oblati diocesani dal 1959. Da 7 anni viveva nella Casa del clero, la residenza per i religiosi anziani della diocesi. Negli ultimi 30 anni don Soligo si era dedicato alle persone in condizioni di sofferenza fra cui ciechi, sordomuti, detenuti nel carcere minorile, ospiti dell' ospedale psichiatrico, tossicodipendenti, immigrati ed emarginati in generale. Nel suo studio sono conservate più di 150 fotografie di ragazzi morti per incidenti stradali, droga, suicidio e malattia. Il funerale sarà celebrato dal vescovo di Treviso, Michele Tomasi, sabato prossimo 4 gennaio nella chiesa di San Nicolò in Treviso © RIPRODUZIONE RISERVATA