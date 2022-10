VOLPAGO DEL MONTELLO - Un cervo è caduto in acqua e non riusciva più a risalire. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco. Poco dopo mezzogiorno di oggi, 16 ottobre, un cervo è caduto nel canale della Vittoria a Volpago del Montello. Cercava di risalire ma le pareti in cemento erano troppo scivolose. I pompieri arrivati da Treviso hanno recuperato l'animale per poi liberarlo in un'area verde sicura della zona.